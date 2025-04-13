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Царьград

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Психолог Герман: состояние здоровья Михаила Ефремова вызывает тревогу

Психолог Герман: состояние здоровья Михаила Ефремова вызывает тревогу

Психолог Светлана Герман оценила опасности, которые подстерегают освободившегося из колонии актера Михаила Ефремова.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Ну и хрен с ним..Я убийцам и алкашам не сочувствую..Чем их меньше, тем спокойней жить..
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16 час.
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