Возможные попытки иностранных сил спровоцировать беспорядки в Германии допустил председатель парламентского контрольного комитета Марк Хенрихманн на фоне беспорядков во Франции, сообщает 20 октября газета Rheinische Post.
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