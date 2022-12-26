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    Потрясающе ! Надо перенять опыт. Думаю, на наших ярмарках нарасхват будут!Милота дня: японс...

Как сделать елочная игрушку «Колокольчик» из бумаги

Как сделать елочная игрушку «Колокольчик» из бумаги

Одна из наиболее простых форм для изготовления новогодней игрушки из папье-маше – это колокольчик. Основой может служить верхняя часть полулитровой пластиковой бутылки, у которой аккуратно срезано горлышко для облегчения снятия бумажной заготовки с формы после высыхания.

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