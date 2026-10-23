Массированный ракетный удар вывел из строя ключевую логистику и энергетику украинской столицы.
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пора уже хохла угостить чем-нибудь тактическим
ВСЁ, сучьё бандеровское!! "Шутки" для вас кончились! Теперь наши ребята будут лупить вас повсеместно и безостановочно - пока не СДОХНЕТЕ окончательно и не освободите Планету от своего подлого существования!
Хуже фашистов!!!!!!!!!!
У хохлов мозги не работают. Уже не жалко "братьев". это просто мусор бесчеловечный.
Не знаю, но годом УПА объявить это что-то затмить разве что может , немцам объявить годом даже не НСДАП, а годом палачей Освенцима во главе с Гимлером...