Рогов заявил, что ВСУ превращают Орехова во вторую Авдеевку. Омбудсмен на Украине признал факт гибели новобранцев ВСУ практически сразу после призыва В рядах ВСУ имеются подтвержденные неоднократные случаи, когда мобилизованные бойцы попадали на передовую и погибали буквально через несколько дней после того, как были призваны на службу.