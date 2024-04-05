На Украине признали факт гибели новобранцев ВСУ почти сразу после призыва

Рогов заявил, что ВСУ превращают Орехова во вторую Авдеевку. Омбудсмен на Украине признал факт гибели новобранцев ВСУ практически сразу после призыва В рядах ВСУ имеются подтвержденные неоднократные случаи, когда мобилизованные бойцы попадали на передовую и погибали буквально через несколько дней после того, как были призваны на службу.
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