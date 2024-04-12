Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Косберг сработал!

Косберг сработал!

А     давайте    в  день  космонавтики  о    космическом  и  одновременно  краеведческом.Мне    на  днях     рассказали  воронежскую   городскую  легенду.

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