«Держали рубеж до последнего патрона»: Минобороны РФ опубликовало документы об освобождении Будапешта

Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы к 80-летию освобождения Будапешта. Благодаря этой операции, нацистская Германия лишилась крупного поставщика нефти, были подорваны её логистические возможности.
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