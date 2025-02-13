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«Держали рубеж до последнего патрона»: Минобороны РФ опубликовало документы об освобождении Будапешта

«Держали рубеж до последнего патрона»: Минобороны РФ опубликовало документы об освобождении Будапешта

Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы к 80-летию освобождения Будапешта. Благодаря этой операции, нацистская Германия лишилась крупного поставщика нефти, были подорваны её логистические возможности.

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