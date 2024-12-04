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Кризис в Сирии, возможно, заставит иначе отнестись к политической методологии и моделированию

Кризис в Сирии, возможно, заставит иначе отнестись к политической методологии и моделированию

«И мы могли бы вести войну, против тех, кто против нас. Так как те, кто против тех, кто против нас, Не справляются с ними без нас.

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