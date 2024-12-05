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Российские войска взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища

Вооруженные силы (ВС) России контролируют северный берег Кураховского водохранилища. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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