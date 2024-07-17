Петр Ротару: "Сумма компенсаций на отопление в холодное время года уменьшена"

Уменьшена сумма компенсации на теплоносители в холодное время года. Об этом заявил министр финансов Петр Ротару, который заявил, что эта сумма наполовину меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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