Счетная палата нашла причину загрязнения приграничных водоемов в бассейне Амура

Счетная палата выяснила причину ухудшения качества воды в приграничных водоемах Дальнего Востока. Исследования в 2020-2023 годах показали, что в Приморье вода не соответствовала показателю «Условно чистая», а в Хабаровском крае в ней обнаружили превышение ПДК загрязняющих веществ.