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Картина дня. Финансы

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«Эту страну погубит коррупция». В Киеве готовят к закрытию еще несколько станций метро

«Эту страну погубит коррупция». В Киеве готовят к закрытию еще несколько станций метро

Киевские власти готовятся к закрытию станций метро «Почайна» и «Тарас Шевченко» на синей ветке городской подземки из-за технических проблем, вызванных подтоплением, сообщает украинское издание «Коммерсант» со ссылкой на источник в Киевской городской государственной администрации.

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