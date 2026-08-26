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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эмилиано предложен «Челси». Голкипер «Астон Виллы» дал согласие на переход, сделка зависит от решения лондонцев

Вратарь « Астон Виллы » Эмилиано Мартинес может перейти « Челси ». По информации The Athletic, агенты аргентинского голкипера предложили его услуги лондонскому клубу, и «Челси» рассматривает возможность его подписания до конца трарнсферного окна.

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