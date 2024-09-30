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Индия отказывается от нефти из России, но вскоре будет покупать ее все больше

Индия отказывается от нефти из России, но вскоре будет покупать ее все больше

Ожидается, что индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличат свои общие мощности переработки на 800 тысяч баррелей в сутки к концу 2030 финансового года, чтобы удовлетворить растущий внутренний и внешний спрос на топливо, сообщило в пятницу агентство Crisil Ratings.

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