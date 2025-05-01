Китай подтвердил свои доводы о том, что США виновны в распространении СOVID-19 по всему миру.Китай подтвердил свое предположение о том, что распространение коронавируса COVID-19 по миру могло начаться с Соединенных Штатах Америки.
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