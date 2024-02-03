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Парламентская газета

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Си Цзиньпин поздравил китайцев с Новым годом по лунному календарю

Си Цзиньпин поздравил китайцев с Новым годом по лунному календарю

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил китайцев с наступающим Новым годом по лунному календарю (Праздник весны), который будет отмечаться с 9 на 10 февраля, в ходе инспекционной поездки в город Тяньцзинь.

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