Си Цзиньпин поздравил китайцев с Новым годом по лунному календарю

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил китайцев с наступающим Новым годом по лунному календарю (Праздник весны), который будет отмечаться с 9 на 10 февраля, в ходе инспекционной поездки в город Тяньцзинь.
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