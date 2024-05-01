Взяли планку: МРОТ в России предлагают увеличить до 30 тыс. рублей

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Я работала в колледже рядовым педагогом, педстаж 36 лет, общий стаж больше 40 лет, так что я не из начальства
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3 час.
Дмитрий Гурин
У меня дядька бывший педагог колледжа но у него еще и стаж подводника так что там другие расценки. А у матери из этих 50-ти как раз 32 года работы в колледже начальником ПТО. Так что тут еще и по регионам все процентируется. В пенсионном фонде так мозги запудрят что с двумя высшими и кандидатской ни черта не разберешься 😅. Мне до пенсии как раз 10 лет поэтому и начал суетиться...... раньше надо было задумываться кстати.
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3 час.
Людмила Фирстова
Я живу в городе Омске, это Сибирь...Вы написали...&quot;процентное отношение людей с такой пенсией как у Вас в России не более 10-12% у остальных дай то удача досчитается до 15-16 тысяч и то в основном из-за вояк и федов...&quot;  Откуда такая информация, источник и ссылку укажите
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3 час.

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