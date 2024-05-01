Взяли планку: МРОТ в России предлагают увеличить до 30 тыс. рублей

Дмитрий Гурин

У меня дядька бывший педагог колледжа но у него еще и стаж подводника так что там другие расценки. А у матери из этих 50-ти как раз 32 года работы в колледже начальником ПТО. Так что тут еще и по регионам все процентируется. В пенсионном фонде так мозги запудрят что с двумя высшими и кандидатской ни черта не разберешься 😅. Мне до пенсии как раз 10 лет поэтому и начал суетиться...... раньше надо было задумываться кстати.