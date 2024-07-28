WP заявила о бесполезности истребителей F-16 для Киева

Чиновники на Западе сомневаются, что американские истребители четвертого поколения F-16, которые в ближайшие несколько недель должны быть переданы Украине, помогут ее воздушным силам одержать победу над Россией, они не принесут Киеву никаких преимуществ.
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