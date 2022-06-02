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НАСА нанимает две частные компании для разработки лунного скафандра

НАСА нанимает две частные компании для разработки лунного скафандра

НАСА объявило сегодня, что две частные компании — Axiom Space и Collins Aerospace — разработают скафандры следующего поколения, которые будущие астронавты будут носить для выхода в открытый космос и в конечном итоге пересечения поверхности Луны.

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