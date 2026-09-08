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В двух муниципалитетах Кубани обломки БПЛА повредили дома

В двух муниципалитетах Кубани обломки БПЛА повредили дома

Упавшие обломки беспилотников повредили дома в Темрюке и Крымске Краснодарского края. Об этом 8 сентября сообщил региональный оперативный штаб.

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