Финальная выставка Фестиваля «Открытый город» - 2023 «Ре-Формация Социального»

С 15 по 19 ноября 2023 года в Музее архитектуры им. А.В. Щусева пройдет финальная выставка ежегодного проекта Москомархитектуры в области архитектурного образования и карьеры Фестиваля «Открытый город» – «Ре-Формация социального».
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