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Рязанские новости

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В Милославском округе Рязанской области произошло ДТП с пострадавшими

В Милославском округе Рязанской области произошло ДТП с пострадавшими

Днем 9 сентября произошло ДТП с пострадавшими на 108-ом километре автодороги Михайлов-Голдино-Скопин-Милославское в Милославском округе.

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