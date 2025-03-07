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США планируют закрыть консульства в европейских странах

США планируют закрыть консульства в европейских странах

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Государственный департамент США намерен в ближайшие месяцы закрыть ряд консульств, в основном в странах Западной Европы, а также планирует сократить численность своих сотрудников по всему миру.

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