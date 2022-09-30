Бегущие от мобилизации в России сорвали планы Киева

Как сообщает украинский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского, технологи последнего "считают необходимым продолжить антимобилизационный трек в России, чтобы вызвать протесты в регионах".
Как сообщает украинский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского, технологи последнего "считают необходимым продолжить антимобилизационный трек в России, чтобы вызвать протесты в регионах".
Свежие комментарии