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Царьград

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Чибисов: Забайкалье получит 5,9 млн рублей на ремонт канализации

Чибисов: Забайкалье получит 5,9 млн рублей на ремонт канализации

На круглом столе Общественной палаты, состоявшемся 17 сентября, глава министерства ЖКХ Забайкальского края Андрей Чибисов сообщил о подготовке региона к предстоящему отопительному сезону.

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