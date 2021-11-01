Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Логинов
    Да кто бы сомневался? Экономику поднять "кишка тонка", так хоть народ пограбить...Минюст готовит по...
  • Sergej Kostin
    Вот они плоды ер в действии.Морг на Кубани от...
  • Meerflieger
    "...Эпидемия COVID-19 завершится во всем мире тогда, когда будет показательно повешен Педрос Гебреисус, которому панд...Названы сроки око...

Дефицит трудовых ресурсов на стройках Москвы достиг 40%

Дефицит трудовых ресурсов на стройках Москвы достиг 40%

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о намерении властей принять план решения кадрового кризиса на стройках, который предусматривает в том числе отказ от использования труда мигрантов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх