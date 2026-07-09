Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 562 подписчика

«Витрина настоящей Украины»: о чем говорит бунт против ТЦК во Львове

«Витрина настоящей Украины»: о чем говорит бунт против ТЦК во Львове

8 июля во Львове произошло масштабное столкновение местных жителей с сотрудниками ТЦК, которые пытались насильно мобилизовать 20-летнего украинца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Сытник
А шо, кто то жалеет тцк или этих львовян? Да срать на них всех. Чем больше друг друга перебьют, тем лучше.
Ответить
4 н.
Анфиса Иванова
Вот эта группка людишек - это БУНТ?! Численность населения Львова приблизительно 800 тыс чел, а на протест вышло около сотни...  Им война -мать родна! Какой там бунт....
Ответить
4 н.
Надежда
Не довела еще политика куйывськой хунты население до настоящего противостояния, это так... выразили небольшое недовольство...
Ответить
4 н.