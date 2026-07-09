«Витрина настоящей Украины»: о чем говорит бунт против ТЦК во Львове

Геннадий Сытник А шо, кто то жалеет тцк или этих львовян? Да срать на них всех. Чем больше друг друга перебьют, тем лучше.

Анфиса Иванова Вот эта группка людишек - это БУНТ?! Численность населения Львова приблизительно 800 тыс чел, а на протест вышло около сотни... Им война -мать родна! Какой там бунт....