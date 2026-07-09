8 июля во Львове произошло масштабное столкновение местных жителей с сотрудниками ТЦК, которые пытались насильно мобилизовать 20-летнего украинца.
«Витрина настоящей Украины»: о чем говорит бунт против ТЦК во Львове
Комментарии
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Геннадий Сытник
А шо, кто то жалеет тцк или этих львовян? Да срать на них всех. Чем больше друг друга перебьют, тем лучше.
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4 н.
Анфиса Иванова
Вот эта группка людишек - это БУНТ?! Численность населения Львова приблизительно 800 тыс чел, а на протест вышло около сотни... Им война -мать родна! Какой там бунт....
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4 н.
Надежда
Не довела еще политика куйывськой хунты население до настоящего противостояния, это так... выразили небольшое недовольство...
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4 н.
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