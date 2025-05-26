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Царьград

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Русский удар в тысячу дронов: Британия забеспокоилась о судьбе Украины

Русский удар в тысячу дронов: Британия забеспокоилась о судьбе Украины

Способность России наносить массированные удары беспилотниками перепугала британских журналистов.На днях Киев устроил масштабный налёт боевых дронов на русскую столицу.

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Комментарии
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АТ
Александр Ткаченко
И что британцы дёргаются? Ведь Россия страна бензоколонка.
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