В целях информирования о деятельности государственной гидрометеорологической службы Республики Беларусь, популяризации знаний в области гидрометеорологии и экологии, а также развития познавательных интересов учащихся 18 марта 2025 года учащиеся учебной группы №2 посетили метеостанцию Бобруйск расположенную в Сычковском сельсовете, Бобруйский района .