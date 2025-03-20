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Учащиеся учебной группы №2 посетили метеостанцию Бобруйск.

Учащиеся учебной группы №2 посетили метеостанцию Бобруйск.

В целях информирования о деятельности государственной гидрометеорологической службы Республики Беларусь, популяризации знаний в области гидрометеорологии и экологии, а также развития познавательных интересов учащихся 18 марта 2025 года учащиеся учебной группы №2 посетили метеостанцию Бобруйск расположенную в Сычковском сельсовете, Бобруйский района .

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