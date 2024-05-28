Подписание документов Главнокомандующим Вооруженными силами Украины вызвано необходимостью согласования бюрократических вопросов

Министерство обороны страны объяснило подписание Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским документов, разрешающих французским военным инструкторам посещать учебные центры на территории страны, необходимостью согласования бюрократических вопросов.
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