59-летний Николас Кейдж готов завершить голливудскую карьеру

Николас Кейдж ответил, почему решил больше не сниматься в фильмах, и когда это наконец произойдёт.Голливудский актёр Николас Кейдж заявил в интервью Vanity Fair, что может перестать сниматься в полнометражном кино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии