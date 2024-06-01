Хобби и любимая работа укрепляет сердце и психику, утверждают ученые

Увлеченные люди реже сталкиваются с сердечными заболеваниями, депрессией.Исследование, проведенное Мириам Мосинг из Каролинского института в Швеции, показало, что люди, увлеченные своим делом, обладают более здоровым сердцем и крепкой психикой.