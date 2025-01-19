CNBC News: компания по ИИ Perplexity AI может провести слияние с TikTok

Американская компания Perplexity AI, которая разработала поисковую систему, использующую искусственный интеллект, подала заявку китайской компании-владельцу соцсети TikTok ByteDance на слияние с подразделением соцсети в США.
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