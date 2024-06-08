Сергей Попов, Полина Еж, Ольга Профатило — о ярмарке современного искусства 1703

До 9-го июня в Санкт-Петербурге проходит ярмарка современного искусства 1703. Ее концепция — свобода самовыражения для галерей и художников, которые не скованы коммерческими целями, а задумываются над сверхидеей вовлечения зрителя в новые арт-миры и формирования сообщества коллекционеров.