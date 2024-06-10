Фигуранту дела о теракте в «Крокусе» выписали два штрафа за нарушение ПДД

Одному из главных фигурантов уголовного дела по теракту в «Крокус Сити Холле» Далерджону Мирзоеву (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) выписали два административных штрафа в размере двух тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения в Брянской области.