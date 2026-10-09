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Калужские новости

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В Калуге стало известно имя застройщика, обвиняемого в мошенничестве при строительстве коттеджей

В Калуге стало известно имя застройщика, обвиняемого в мошенничестве при строительстве коттеджей

Уголовное дело о мошенничестве при строительстве коттеджного поселка «Горневская слобода» связано с деятельностью четырех строительных компаний, две из которых формально оформлены на мать и сожительницу обвиняемого Александра Егиазарова.

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