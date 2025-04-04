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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мусиала забил 45-й гол в Бундеслиге до 23-летия. Больше было только у Герда Мюллера (79) и Хенесса (59)

22-летний хавбек отметился голом в игре с «Аугсбургом» (3:1). До 23-летия больше Мусиалы забивали только Герд Мюллер (79) и Ули Хенесс (59).

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