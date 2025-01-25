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Петербургский дневник

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В Ленобласти водитель без прав устроил ДТП, в котором пострадали двое детей

В Ленобласти водитель без прав устроил ДТП, в котором пострадали двое детей

Полиция проводит проверку Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вечером 24 января на 97 км внешнего кольца КАД житель Подмосковья, находясь за рулем «Тойота Кроун», спровоцировал ДТП.

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