В Ленобласти водитель без прав устроил ДТП, в котором пострадали двое детей

Полиция проводит проверку Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вечером 24 января на 97 км внешнего кольца КАД житель Подмосковья, находясь за рулем «Тойота Кроун», спровоцировал ДТП.
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