Премьер Словакии раскритиковал снятие санкций на мех из России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал лицемерием решение Еврокомиссии снять санкции на импорт собольего меха из России, сохранив при этом запрет на ввоз необходимых товаров для повседневной жизни и промышленности.
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