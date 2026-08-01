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Царьград

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Премьер Словакии раскритиковал снятие санкций на мех из России

Премьер Словакии раскритиковал снятие санкций на мех из России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал лицемерием решение Еврокомиссии снять санкции на импорт собольего меха из России, сохранив при этом запрет на ввоз необходимых товаров для повседневной жизни и промышленности.

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