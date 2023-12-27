Программы для чистки компьютера: 10 лучших утилит. Подборка программ для чистки компьютера от мусора и ненужных файлов

Как почистить компьютер от мусора, ненужных файлов и вирусов и тем самым ускорить его работу с помощью программ для оптимизации ПККаждый компьютер со временем начинает замедляться из-за накопившихся ненужных файлов.
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