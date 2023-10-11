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  • Корсаков
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Война Израиля и «ХАМАС» изменит стратегию Байдена на Ближнем Востоке

Война Израиля и «ХАМАС» изменит стратегию Байдена на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). До нападения «ХАМАС» на Израиль администрация Джо Байдена рассчитывала, что на Ближнем Востоке сохранится относительное спокойствие и Белому дому удастся спокойно достичь своих основных политических целей — содействовать разрядке израильско-саудовской напряженности и сдерживать ядерные амбиции Ирана.

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