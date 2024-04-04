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Благовещение Пресвятой Богородицы-2024: традиции, приметы, что можно и нельзя делать

Благовещение Пресвятой Богородицы-2024: традиции, приметы, что можно и нельзя делать

В Русской Православной Церкви на 7 апреля приходится Благовещение Пресвятой Богородицы. Рассказываем, что можно и нельзя делать 7 апреля, какие приметы и традиции связаны с Благовещением, как отметить этот великий праздник.

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