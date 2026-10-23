В Орле продолжают ликвидировать последствия атаки ВСУ, которая была совершена вечером 23 октября. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, помимо завода в Советском районе Орла, повреждения получили многоквартирные дома и автомобили.
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