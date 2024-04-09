Сейсмолог Шебалин: число сильных землетрясений в будущем будет увеличиваться

Сегодня фиксируется значительно меньше сильных землетрясений, чем это было в начале XXI века. Однако вскоре ситуация может кардинально измениться, и число разрушительных подземных толчков вырастет, предупредил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.