Сейсмолог Шебалин: число сильных землетрясений в будущем будет увеличиваться

Сегодня фиксируется значительно меньше сильных землетрясений, чем это было в начале XXI века. Однако вскоре ситуация может кардинально измениться, и число разрушительных подземных толчков вырастет, предупредил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.
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