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Скрывать дизайн Nothing Phone (1) не придётся: живые фото чехла и демонстрация подсветки

Скрывать дизайн Nothing Phone (1) не придётся: живые фото чехла и демонстрация подсветки

Известный инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin) опубликовал новые фотографии и видеоролик с участием представленного на этой неделе Nothing Phone (1) — первого смартфона компании Nothing, до этого выпускавшей аксессуары для мобильных устройств.

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