Барабанщики из Тихвина стали лучшими в России

В составе ансамбля ученики кадетских классов МЧС и МВД России Кадетский ансамбль барабанщиков стал победителем IX Всероссийского конкурса инструментального искусства «Сыны и дочери Отечества», сообщает пресс-служба МЧС.
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