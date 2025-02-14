🎥Кинотеатр "Родина" приглашает в День влюбленных на просмотр новых фильмов. Вы сможете увидеть мелодраму, драму, фантастику "ОN И ОНА" , романтическую комедию "ПО ЛЮБВИ" и музыкальный фильм драму "ПРОРОК.