🎥Кинотеатр "Родина" приглашает в День влюбленных на просмотр новых фильмов. Вы сможете увидеть мелодраму, драму, фантастику "ОN И ОНА" , романтическую комедию "ПО ЛЮБВИ" и музыкальный фильм драму "ПРОРОК.
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🎥Кинотеатр "Родина" приглашает в День влюбленных на просмотр новых фильмов. Вы сможете увидеть мелодраму, драму, фантастику "ОN И ОНА" , романтическую комедию "ПО ЛЮБВИ" и музыкальный фильм драму "ПРОРОК.