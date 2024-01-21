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«Первый шаг к третьей мировой»: Премьер Словакии Фицо выступил против возможного членства Украины в НАТО

«Первый шаг к третьей мировой»: Премьер Словакии Фицо выступил против возможного членства Украины в НАТО

Словакия не видит Украину в НАТО, Братислава будет блокировать возможное вступление Киева в альянс. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в преддверии встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая запланирована на 24 января в Ужгороде.

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