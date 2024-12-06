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Лидер правящей партии Южной Кореи призвал как можно скорее отстранить президента от власти

Лидер правящей партии Южной Кореи призвал как можно скорее отстранить президента от власти

Лидер правящей партии Республики Корея «Гражданская сила» Хан Дон Хун на фоне появившейся информации о том, что президент Юн Сок Ёль приказал арестовать видных политиков во время отмененного им объявления военного положения, призвал как можно скорее освободить главу государства от исполнения полномочий, сообщает «Ёнхап».

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