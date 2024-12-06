Лидер правящей партии Южной Кореи призвал как можно скорее отстранить президента от власти

Лидер правящей партии Республики Корея «Гражданская сила» Хан Дон Хун на фоне появившейся информации о том, что президент Юн Сок Ёль приказал арестовать видных политиков во время отмененного им объявления военного положения, призвал как можно скорее освободить главу государства от исполнения полномочий, сообщает «Ёнхап».