Замкомандира Граф сообщил, что ВС РФ прошли более 20 км для захода в Матяшево

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Псковские десантники прошли более 20 км по открытой местности для того, чтобы войти в Матяшево, рассказал ТАСС замкомандира штурмовой роты 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии воздушно-десантных войск группировки войск "Центр" с позывным Граф.